Квартальная чистая прибыль Taiwan Semiconductor выросла на 54%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 54,2% - до рекордных 325,258 млрд новых тайваньских долларов ($10,1 млрд), сказано в отчетности компании.

Выручка компании выросла на 39% и достигла 759,692 млрд долларов ($23,5 млрд) за счет высокого спроса на смартфоны и решения в сфере искусственного интеллекта.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал чистую прибыль на уровне 300,2 млрд долларов. Сама компания три месяца назад ожидала, что выручка будет находиться в диапазоне $22,4-23,2 млрд.

Валовая рентабельность TSMC в прошлом квартале составила 57,8%, рентабельность по операционной прибыли - 47,5%, по чистой прибыли - 42,8%.

Капзатраты равнялись $6,4 млрд по сравнению с $6,36 млрд во втором квартале.

TSMC в четвертом квартале планирует получить выручку в районе $26,1-26,9 млрд против $19,62 млрд за тот же период 2023 года. Валовая рентабельность прогнозируется на уровне 57-59%, операционная - 46,5-48,5%.

Капзатраты в 2024 году ожидаются в размере чуть больше $30 млрд по сравнению с прежним прогнозом в $30-32 млрд.

С начала 2024 года капитализация TSMC взлетела на 74% и составляет 27,1 трлн новых тайваньских долларов, в то время как фондовый индекс TAIEX прибавил около 29%.