Mitsui, bp, Shell и TotalEnergies получат по 10% в СПГ-проекте ADNOC мощностью 9,6 млн т/г

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Mitsui&Co., bp, Shell и TotalEnergies получат по 10% акций в проекте СПГ в Рувайсе (Ruwais LNG), при этом ADNOC сохранит контрольный пакет в размере 60%, сообщила последняя.

Кроме того, ADNOC подписала несколько новых долгосрочных обязательств по продаже СПГ с международными партнерами, включая поставку 1 млн т СПГ в год с Shell и 0,6 млн т/год с Mitusi & Co. С этими контрактами обязательства по продаже СПГ с проекта достигнут 70% мощности.

Ранее ADNОС сообщала, что окончательное инвестрешение по Ruwais LNG ожидается в 2024 году. Завод будет состоять из двух линий сжижения по 4,8 млн т/г (всего 9,6 млн т/г) и увеличит СПГ-мощности ADNOC с 6 до 15,6 млн т в год.