Поиск

Mitsui, bp, Shell и TotalEnergies получат по 10% в СПГ-проекте ADNOC мощностью 9,6 млн т/г

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Mitsui&Co., bp, Shell и TotalEnergies получат по 10% акций в проекте СПГ в Рувайсе (Ruwais LNG), при этом ADNOC сохранит контрольный пакет в размере 60%, сообщила последняя.

Кроме того, ADNOC подписала несколько новых долгосрочных обязательств по продаже СПГ с международными партнерами, включая поставку 1 млн т СПГ в год с Shell и 0,6 млн т/год с Mitusi & Co. С этими контрактами обязательства по продаже СПГ с проекта достигнут 70% мощности.

Ранее ADNОС сообщала, что окончательное инвестрешение по Ruwais LNG ожидается в 2024 году. Завод будет состоять из двух линий сжижения по 4,8 млн т/г (всего 9,6 млн т/г) и увеличит СПГ-мощности ADNOC с 6 до 15,6 млн т в год.

Mitsui bp TotalEnergies Shell ADNOC Ruwais LNG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ
Изменение налоговой системы

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $86,37/баррель

Минфин предложил обнулить НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт при добыче углеводородов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });