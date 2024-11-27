Поиск

ADNOC создает подразделение для инвестиций в природный газ и низкоуглеродные решения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) создает новое подразделение для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику.

Как сообщает ADNOC, стоимость новой инвесткомпании, получившей название XRG, составит $80 млрд.

XRG будет поддерживать международное развитие ADNOC, которая стремится стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов и делает особую ставку на растущий спрос в Китае, Индии и Японии.

"XRG намерена увеличить более чем вдвое стоимость активов за следующие 10 лет, опираясь на повышение спроса на низкоуглеродные энергоресурсы и химикаты, основанное на трех мегатрендах: энергетической трансформации, стремительном развитии искусственного интеллекта и росте развивающихся экономик", - говорится в пресс-релизе.

XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года.

ОАЭ ADNOC XRG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях ЦБ

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре увеличился к сентябрю почти на 40%

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Инфляция в РФ к 25 ноября в годовом выражении ускорилась до 8,66%

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });