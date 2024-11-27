ADNOC создает подразделение для инвестиций в природный газ и низкоуглеродные решения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) создает новое подразделение для инвестиций в природный газ, химическую промышленность и низкоуглеродную энергетику.

Как сообщает ADNOC, стоимость новой инвесткомпании, получившей название XRG, составит $80 млрд.

XRG будет поддерживать международное развитие ADNOC, которая стремится стать ключевым мировым поставщиком энергетических продуктов и делает особую ставку на растущий спрос в Китае, Индии и Японии.

"XRG намерена увеличить более чем вдвое стоимость активов за следующие 10 лет, опираясь на повышение спроса на низкоуглеродные энергоресурсы и химикаты, основанное на трех мегатрендах: энергетической трансформации, стремительном развитии искусственного интеллекта и росте развивающихся экономик", - говорится в пресс-релизе.

XRG формально начнет осуществлять деятельность в первом квартале 2025 года.