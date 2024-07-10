Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% после 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-июнь 2024 года цены выросли на 3,88% (в июне 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-июнь 2023 года - 2,76%).

Инфляция в июне 2024 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,72%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2024 года составил 100,58% (в мае 2024 года - 100,87%). В годовом выражении базовый индекс цен в июне увеличился до 108,73% со 108,64% в мае.

Продовольственные товары в июне подорожали на 0,63% (в годовом сравнении - подорожали на 9,81%). При этом плодоовощная продукция выросла в цене в июне на 2,02% (в годовом выражении - выросла на 19,13%).

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,29% (в годовом сравнении - выросли в цене на 7,01%).

Услуги в июне выросли в цене в среднем на 1,06% (в годовом выражении - подорожали на 8,79%).

Итоги недели

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 июля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля (с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ) после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17 июня.

С начала месяца рост цен в РФ к 8 июля составил 0,77%, с начала года - 4,68%.

Рост цен в РФ с начала года к 8 июля (4,68%) уже приблизился к верхней границе прогнозного интервала ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который очевидно будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании совета директоров ЦБ по ключевой ставке 26 июля.

Из данных за 8 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июля выросла до 9,25% с 8,59% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,25%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Ключевая ставка и прогнозы

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин. Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Заботкин заявил, что ЦБ на опорном заседании совета директоров 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).