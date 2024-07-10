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В России цены на бензин со 2 по 8 июля ускорили рост до 0,61% с 0,52% неделей ранее

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин со 2 по 8 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,61% после повышения на 0,52% с 25 июня по 1 июля, 0,41% с 18 по 24 июня, на 0,16% с 11 по 17 июня, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись к 8 июля на 3,6% при общей инфляции 4,68%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 8 июля составляла 56,43 рубля (на 1 июля - 56,09 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,17 рубля (51,85 рубля), АИ-95 - 57,02 рубля (56,69 рубля), АИ-98 - 71,15 руб. (70,74 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо со 2 по 8 июля поднялись на 0,25% после роста на 0,19% с 25 июня по 1 июля, на 0,23% с 18 по 24 июня, на 0,09% с 11 по 17 июня. Средняя цена ДТ в стране на 8 июля составила 65,99 рубля за литр (на 1 июля - 65,84 рубля).

В 2023 году рост потребительских цен на бензин в стране составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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