Банк Кореи сохранил базовую ставку 3,5%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк Кореи сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Южнокорейский ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам двенадцатого заседания подряд.

Решение по ставке было принято единогласно, но два члена комитета по денежно-кредитной политике готовы к снижению ставки в следующие три месяца.

Большинство аналитиков, опрошенных Trading Economics, не ожидали изменения ставки в июле.

Банк Кореи прогнозирует инфляцию (индекс CPI) в 2024 году на уровне 2,6%, базовую инфляцию (Core CPI) - около 2,2%. ЦБ по-прежнему ожидает, что ВВП Южной Кореи увеличится примерно на 2,5% в этом году на фоне постепенного восстановления потребления, благоприятных условий на рынке труда и повышения объемов экспорта.