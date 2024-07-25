ВВП Южной Кореи во II квартале неожиданно сократился на 0,2% кв/кв

Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи во втором квартале 2024 года сократилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительных данных Банка Кореи.

Снижение зафиксировано впервые с четвертого квартала 2022 года.

По сравнению с апрелем-июнем прошлого года корейский ВВП вырос на 2,3%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,5%.

Для сравнения: в первом квартале этого года южнокорейская экономика выросла на 1,3% в поквартальном и на 3,3% в годовом выражении.

Потребительские расходы во втором квартале снизились на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после подъема на 0,7% в первом квартале. Государственные расходы увеличились на 0,7% (в январе-марте - на 0,8%). Капиталовложения бизнеса упали на 2,1% (в предыдущем квартале - на 2%).

Экспорт вырос на 0,9%, во многом благодаря наращиванию поставок автомобилей и химической продукции, а импорт увеличился на 1,2% за счет роста закупок нефтепродуктов.