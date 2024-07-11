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BHP приостановит производство никеля в Западной Австралии в октябре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP с октября приостановит производство никеля в штате Западная Австралия из-за глобального профицита металла.

"В свете серьезных и устойчивых проблем австралийской никелевой промышленности, вызванных глобальным переизбытком предложения, BHP приняла трудное, но необходимое решение временно приостановить производство никеля в Западной Австралии, - сообщила компания. - Как и другие производители никеля в Австралии, мы не смогли преодолеть серьезные экономические проблемы, вызванные глобальными перепоставками никеля".

Профицит и низкие цены, как ожидается, сохранятся в среднесрочной перспективе, полагают в BHP.

С 2020 финансового года BHP инвестировала 4,4 млрд австралийских долларов ($3 млрд) в поддержание бизнеса Western Australia Nickel, однако за этот период он показывал отрицательный денежный поток по итогам каждого года.

"Поскольку приостановка производства является временной, мы продолжим инвестировать около 450 млн долларов в год, чтобы обеспечить возможность возобновления работы, если перспективы рынка улучшатся", - говорится в пресс-релизе.

BHP планирует пересмотреть решение о приостановке до февраля 2027 года.

Австралия BHP
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