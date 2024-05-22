Цена никеля превысила $20 тыс./т за впервые с сентября из-за беспорядков в Новой Каледонии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Цены на никель поднялись выше отметки в $20 тыс. за тонну впервые с сентября прошлого года из-за беспорядков в Новой Каледонии, на долю которой приходится 20-30% мировых запасов этого металла.

Рынок обеспокоен возможными перебоями в поставках из этого региона, а также санкциями в отношении производителей металла, включая российских, пишет MarketWatch. При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует глобальный дефицит критически важных материалов, в число которых входит и никель, из-за быстрого роста спроса на электромобили, закрытия рудников и уменьшения инвестиций в металлургической отрасли.

Цена никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов во вторник достигала $21 275 за тонну по сравнению с $18,51 тыс. две недели назад.

Европейский союз назвал никель важнейшим сырьем, экономически и стратегически важным для экономики, но считается, что его поставки связаны с высоким риском.

"Желание Франции сохранить контроль над Новой Каледонией мотивировано надеждами обезопасить расположенные там крупные месторождения никеля, возможно, с прицелом на будущее производство электромобилей", - полагает научный сотрудник Университета Монаша в Австралии Николас Фернс.

Как сообщалось, в ходе беспорядков, начавшихся 13 мая в особом французском административно-территориальном образовании Новая Каледония, погибли несколько человек, включая представителей правоохранительных органов. Погромы, грабежи и поджоги нанесли ущерб местной экономике в сотни миллионов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 15 мая о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

Беспорядки сопровождают протесты сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы, прошедшей утверждение во французском парламенте. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.