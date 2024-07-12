"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ГК "Черноголовка" запускает новый бренд детского питания Gipopo, который придет на смену бренда Heinz, говорится в сообщении группы.

Первая партия Gipopo поступит в магазины в августе. Выпуск под брендом Heinz при этом будет прекращен в сентябре.

ГК "Черноголовка" в марте 2024 года закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz в РФ. Условия сделки предполагали, что для обеспечения плавного перехода группа продолжит производить продукцию под брендом Heinz в течение 6 месяцев после завершения сделки.

Производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее выпускали продукцию Heinz: "Георгиевский комбинат детского питания" (будет выпускать сухие каши) и "Ивановский комбинат детского питания" (жидкие каши, пюре и готовые блюда).

Также к производству снековой линейки привлечены кондитерская фабрика в Барнауле и завод в Пскове, который специализируется на производстве готовых завтраков "Любятово", отмечается в сообщении.

Доля группы на российском рынке детского питания после сделки с компанией "Хайнц" составляет 3,9%.