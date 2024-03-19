"Черноголовка" закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ГК "Черноголовка" закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz в России.

Как сообщается в пресс-релизе ГК, покупателем стала холдинговая компания группы - АО "Аквалайф ресурс". В ее собственность перешли два комбината детского питания - в Иванове и Георгиевске (Ставропольский край). Сумма сделки не раскрывается.

Ивановский комбинат детского питания оснащен оборудованием для производства всех категорий детского пюре - в стекле и мягкой упаковке, выпускает жидкие молочные каши. Мощности рассчитаны на изготовление более 20 тысяч тонн готовой продукции в год на шести производственных линиях.

Георгиевский комбинат детского питания (в настоящее время - ООО "Хайнц Георгиевск") специализируется на производстве сухих молочных и безмолочных каш, в том числе гипоаллергенных. Предприятие может выпускать 12 тысяч тонн готовой продукции в год на двух производственных линиях.

Как заявила через пресс-службу генеральный директор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, все рабочие места на комбинатах в Иванове и Георгиевске будут сохранены. "Черноголовка" выпустит на рынок новый бренд, который будет представлен партнерам и торговым сетям уже весной. Для обеспечения плавного перехода "Черноголовка" продолжит производить продукцию под брендом Heinz в течение 6 месяцев после завершения сделки.

"Сейчас "Черноголовка" видит свою задачу в том, чтобы развивать ассортимент, прежде всего, в категориях первого прикорма. Мы также планируем запустить производство детских снеков и инновационную категорию готовых блюд. Продолжится и выпуск детского питания под брендом "Черноголовка бэйби", но уже не на копакинговых площадках, а на своих мощностях", - сказала она.

"Черноголовка" ведет свою деятельность с 1998 года, в течение многих лет была известна на рынке как производитель традиционных лимонадов и бутилированной воды. С 2016 года компания развивает новые направления бизнеса. С 2023 года она представлена на рынке тремя крупными подразделениями: напитки, продукты питания и детское питание. В состав группы входят 15 заводов.