Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

"Черноголовка" закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ГК "Черноголовка" закрыла сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz в России.

Как сообщается в пресс-релизе ГК, покупателем стала холдинговая компания группы - АО "Аквалайф ресурс". В ее собственность перешли два комбината детского питания - в Иванове и Георгиевске (Ставропольский край). Сумма сделки не раскрывается.

Ивановский комбинат детского питания оснащен оборудованием для производства всех категорий детского пюре - в стекле и мягкой упаковке, выпускает жидкие молочные каши. Мощности рассчитаны на изготовление более 20 тысяч тонн готовой продукции в год на шести производственных линиях.

Георгиевский комбинат детского питания (в настоящее время - ООО "Хайнц Георгиевск") специализируется на производстве сухих молочных и безмолочных каш, в том числе гипоаллергенных. Предприятие может выпускать 12 тысяч тонн готовой продукции в год на двух производственных линиях.

Как заявила через пресс-службу генеральный директор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, все рабочие места на комбинатах в Иванове и Георгиевске будут сохранены. "Черноголовка" выпустит на рынок новый бренд, который будет представлен партнерам и торговым сетям уже весной. Для обеспечения плавного перехода "Черноголовка" продолжит производить продукцию под брендом Heinz в течение 6 месяцев после завершения сделки.

"Сейчас "Черноголовка" видит свою задачу в том, чтобы развивать ассортимент, прежде всего, в категориях первого прикорма. Мы также планируем запустить производство детских снеков и инновационную категорию готовых блюд. Продолжится и выпуск детского питания под брендом "Черноголовка бэйби", но уже не на копакинговых площадках, а на своих мощностях", - сказала она.

"Черноголовка" ведет свою деятельность с 1998 года, в течение многих лет была известна на рынке как производитель традиционных лимонадов и бутилированной воды. С 2016 года компания развивает новые направления бизнеса. С 2023 года она представлена на рынке тремя крупными подразделениями: напитки, продукты питания и детское питание. В состав группы входят 15 заводов.

Георгиевск Kraft Heinz Черноголовка Наталия Сахнина Иваново
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

ФНС ждет роста поступления налогов в бюджетную систему РФ в 2024 г. на 12%

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });