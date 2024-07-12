Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 3,56%, на Аи-92 – на 1,52%
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,56% до 69 672 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,52% до 55 838 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|08.07.2024
|09.07.2024
|% к пр. д.
|10.07.2024
|% к пр. д.
|11.07.2024
|% к пр. д.
|12.07.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|67274
|67061
|-0,32
|67930
|1,3
|68849
|1,35
|69672
|1,2
|3,56
|Регуляр-92
|55002
|54717
|-0,52
|55690
|1,78
|56069
|0,68
|55838
|-0,41
|1,52
|ДТ-летнее
|61331
|61244
|-0,14
|61389
|0,24
|61536
|0,24
|61033
|-0,82
|-0,49
|Мазут топочный
|32303
|32541
|0,74
|34575
|6,25
|33554
|-2,95
|33510
|-0,13
|3,74
|Авиатопливо
|82652
|82524
|-0,15
|78949
|-4,33
|83705
|6,02
|83663
|-0,05
|1,22
|СУГ
|21556
|21747
|0,89
|22870
|5,16
|23636
|3,35
|25028
|5,89
|16,11
Цены приведены по национальному индексу