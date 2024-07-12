Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 3,56%, на Аи-92 – на 1,52%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3,56% до 69 672 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,52% до 55 838 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

08.07.2024 09.07.2024 % к пр. д. 10.07.2024 % к пр. д. 11.07.2024 % к пр. д. 12.07.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 67274 67061 -0,32 67930 1,3 68849 1,35 69672 1,2 3,56 Регуляр-92 55002 54717 -0,52 55690 1,78 56069 0,68 55838 -0,41 1,52 ДТ-летнее 61331 61244 -0,14 61389 0,24 61536 0,24 61033 -0,82 -0,49 Мазут топочный 32303 32541 0,74 34575 6,25 33554 -2,95 33510 -0,13 3,74 Авиатопливо 82652 82524 -0,15 78949 -4,33 83705 6,02 83663 -0,05 1,22 СУГ 21556 21747 0,89 22870 5,16 23636 3,35 25028 5,89 16,11

Цены приведены по национальному индексу