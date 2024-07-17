Поиск

ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба потребует от нефтяников данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95, сообщили в пресс-службе ФАС.

Компаниям будут направлены соответствующие запросы. Рост цен обсудили 17 июля на Биржевом комитете ведомства.

Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на эту марку бензина, добавили в ФАС.

Почти непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня. Наиболее чувствительна динамика по Аи-95, биржевая стоимость которого уже превысила 70 тысяч рублей за тонну. Участники рынка связывают такую тенденцию с опасениями дефицита предложения в условиях открытого экспорта, которые накладываются на период летних отпусков.

ФАС Аи-95
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });