ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба потребует от нефтяников данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на Аи-95, сообщили в пресс-службе ФАС.

Компаниям будут направлены соответствующие запросы. Рост цен обсудили 17 июля на Биржевом комитете ведомства.

Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на эту марку бензина, добавили в ФАС.

Почти непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня. Наиболее чувствительна динамика по Аи-95, биржевая стоимость которого уже превысила 70 тысяч рублей за тонну. Участники рынка связывают такую тенденцию с опасениями дефицита предложения в условиях открытого экспорта, которые накладываются на период летних отпусков.