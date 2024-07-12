ЕК одобрила помощь в 122 млн евро литовскому заводу Achema на проект "зеленого" водорода

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) одобрила предоставление помощи по линии ЕС в размере 122 млн евро литовскому заводу азотных удобрений Achema (входит в Achemos grupe) для реализации проекта по производству "зеленого" водорода, необходимого для производства аммиака.

Как отмечается в сообщении ЕК, эта помощь будет способствовать достижению целей водородной стратегии ЕС, европейского "зеленого" курса и промышленного плана "зеленого" курса, а также уходу от зависимости от российского ископаемого топлива в рамках плана REPowerEU.

"Инструмент в размере 122 млн евро позволит Литве помочь компании Achema увеличить мощности по производству водорода из возобновляемых источников энергии и водорода с низким углеродным следом. Это будет способствовать экологизации цепочки создания стоимости удобрений в соответствии с целью ЕС по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году", - цитируется в пресс-релизе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"В то же время эта мера гарантирует, что потенциальные искажения конкуренции будут сведены к минимуму", - добавила она.

В апреле прошлого года Achema объявил о планах построить к осени 2027 года установку мощностью 213 МВт для производства такого водорода стоимостью 344 млн евро. Спустя несколько месяцев министерство экономики и инноваций Литвы предложило привлечь помощь по линии ЕС в размере 122,65 млн евро на эти цели.

Согласно сообщению ЕК, проект направлен на замену водорода, получаемого из природного газа при производстве удобрений, на водород, получаемый из энергии ветра, и низкоуглеродный водород. Для этого будет установлен щелочной электролизер мощностью 171 МВт.

Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Согласно расчетам, за 19 лет работы проекта удастся предотвратить по меньшей мере 5,8 млн тонн выбросов CO2.

Представитель Achema Йолита Мацелите ранее отмечала, что электроэнергия для производства водорода будет вырабатываться на строящемся в Литве ветропарке (40 установок) мощностью 248 МВт, в который Achema планирует инвестировать более 400 млн евро.

По ее словам, остальное финансирование, необходимое для реализации проекта, ожидается от банков, также будут использованы собственные средства химзавода.

В декабре 2022 года Achema объявил, что планирует инвестировать в "зеленое" производство около 2 млрд евро в течение 10-15 лет.

Achema, по данным литовского Минфина, является самым загрязняющим промышленным предприятием Литвы, на долю которого приходится около 41% выбросов парниковых газов в стране.