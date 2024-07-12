Министры Старовойт, Шадаев и Цивилев вошли в совет директоров РЖД

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев вошли в совет директоров ОАО "РЖД", сообщается в распоряжении правительства от 28 июня N1706-р.

Численность совета директоров РЖД была увеличена с 12 до 14 человек.

Свои места в совете директоров сохранили руководитель РЖД Олег Белозеров, министр обороны Андрей Белоусов (руководил советом директоров РЖД с 2020 г., до мая занимал должность первого вице-премьера РФ), глава РФПИ Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Ирина Окладникова, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель председателя правительства Виталий Савельев (до мая - министр транспорта РФ), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и председатель попечительского совета публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Сергей Степашин.

Совет директоров РЖД покинул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

РЖД осуществляют деятельность практически на всей территории России. Железнодорожная инфраструктура компании соединяет 77 субъектов РФ. По состоянию на 31 декабря 2023 г. в группу РЖД входило 222 компании. Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2023 г. составила 170,1 млрд руб., выручка - 3,2 трлн руб.