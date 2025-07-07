Поиск

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта РФ, соответствующий указ от 7 июля подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем отсутствует формулировка о причинах отставки министра.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого, с сентября 2019 года, работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012-2018 годах Старовойт руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором. В 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" при подготовке президиума Госсовета по транспорту.


Владимир Путин Роман Старовойт Минтранс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Минобрнауки сообщило об увеличении стоимости обучения в вузах РФ за год на 12%

Рынок бензинов подает тревожные сигналы. Обзор

Задержаны четверо россиян, совершавшие диверсии по заданию мошенников

Военная операция на Украине

Обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Обломки БПЛА упали на ж/д пути на юге Воронежской области

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 91 украинского БПЛА

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 июля

БПЛА сбиты в Воронежской, Тверской и Смоленской областях

Военные заявили о нейтрализации 48 украинских дронов

Что произошло за день: воскресенье, 6 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6686 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });