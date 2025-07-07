Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роман Старовойт освобожден от должности министра транспорта РФ, соответствующий указ от 7 июля подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем отсутствует формулировка о причинах отставки министра.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого, с сентября 2019 года, работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012-2018 годах Старовойт руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором. В 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" при подготовке президиума Госсовета по транспорту.



