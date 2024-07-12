Citi выплатит главе банковского направления акции более чем на $40 млн

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Глава банковского направления Citigroup Inc. Вишвас Рагхаван получит в качестве вознаграждения акции банка более чем на $40 млн, пишет Financial Times со ссылкой на раскрытие Citi.

Акции предоставляются в рамках договоренностей о его переходе в Citi из JPMorgan Chase & Co. взамен бумаг, которые он должен был получить от своего предыдущего работодателя.

Вознаграждение рассчитано на семь лет. Первый пакет (примерно на $11 млн) Рагхаван сможет получить в 2026 году.

О его назначении в Citi стало известно в феврале, работу в банке он начал в июне. Рагхаван подотчетен напрямую главе Citi Джейн Фрейзер и курирует подразделение, сфокусированное на инвестиционном банкинге и обслуживании корпоративных клиентов, которое было создано в рамках реорганизации банка в сентябре 2023 года.

"Виш - тот самый человек, который сможет взять на себя управление нашим банковским бизнесом в этот решающий момент", - отмечала Фрейзер, также назначившая его вице-председателем совета директоров Citi.

Рагхаван пришел в JPMorgan в 2000 году и занимал ряд высоких должностей, в том числе отвечал за операции в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В январе 2024 года он стал единственным руководителем глобального подразделения JPMorgan в сфере инвестиционно-банковских услуг. Ранее он был соруководителем этого бизнеса вместе с Джимом Кейси.

Financial Times называет пакет акций, который он получит от Citi, огромным даже по меркам Уолл-стрит. При этом общий размер его вознаграждения еще не разглашался.