Цены на нефть слабо повышаются, Brent торгуется около $85,2 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются на торгах в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры оценивают новости о переговорах между Израилем и ХАМАС, а также перспективы спроса на нефть на фоне данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во втором квартале.

Укрепление доллара США, обусловленное ростом политических рисков в связи с покушением на бывшего президента страны Дональда Трампа в минувшую субботу, оказывает давление на нефтяной рынок. Как сообщалось, политик получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $85,16 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,37 (0,4%), до $85,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,23%), до $82,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,41 (0,5%), до $82,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

"Неудивительно, что мы наблюдаем укрепление доллара после попытки покушения на Трампа, и это оказывает давление на нефтяной рынок", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. "Кроме того, рынок приходит к мысли, что спрос на нефть в Китае в этом году будет разочаровывающим", - цитирует Паттерсона агентство Bloomberg.

Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале.