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Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются после падения на прошлой неделе.

К 14:03 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,11%), до $84,94 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,09 (0,11%), до $82,12 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали данные из Китая. Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

"На нефть влияет целый ряд разнонаправленных факторов, причем слабые статданные из Китая и рост доходности гособлигаций США мешают росту котировок в краткосрочной перспективе", - сказал глава отдела исследований в Onyx Capital Group Гарри Чилингирян.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило 478 единиц. Показатель снижался на протяжении пяти недель из последних шести и обновил минимум с декабря 2021 года. Число газовых установок также понизилось на одну и составило 100.

Baker Hughes Brent WTI США Китай
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