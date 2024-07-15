Alphabet близка к покупке поставщика решений для кибербезопасности Wiz за $23 млрд
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Alphabet Inc. ведет переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $23 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Сделка, если она состоится, станет крупнейшим приобретением Alphabet.
Переговоры находятся на продвинутой стадии, и стороны могут объявить о соглашении в скором будущем, отмечают источники.
Wiz, основанная в 2020 году, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. В этом году компания привлекла $1 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $12 млрд.
Среди ее инвесторов - венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners.
Выручка Wiz в 2023 году составила $350 млн.
Приобретение этой компании, вероятно, поможет Alphabet в развитии облачных сервисов - направления, в котором она отстает от конкурентов, пишет WSJ.
Основатели Wiz создали компанию после продажи своего первого стартапа - Adallom в 2015 году за $320 млн Microsoft Corp..
Штаб-квартира Wiz находится в Нью-Йорке, при этом у компании есть дополнительные офисы в США и Израиле. Среди ее партнеров - Microsoft и Amazon.com Inc..