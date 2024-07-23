WSJ сообщила о провале переговоров Alphabet о покупке стартапа Wiz

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Переговоры Alphabet Inc. со стартапом Wiz, работающим в сфере кибербезопасности, провалились, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ Wiz и источник.

В середине июля газета сообщала со ссылкой на источники, что Alphabet может купить Wiz за $23 млрд.

22 июля главный исполнительный директор Wiz Ассаф Раппапорт заявил в обращении к сотрудникам, что компания отказалась от сделки и намерена сфокусироваться на подготовке к IPO.

"Хотя мы польщены полученными предложениями, мы приняли решение продолжать собственный путь развития Wiz", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении WSJ.

Он отметил, что компания будет стремиться увеличить годовую выручку от основных операций до $1 млрд перед проведением IPO.

Как сообщил источник WSJ, Wiz рассчитывает достичь этой цели в следующем году и выйти на IPO через несколько лет. В 2023 году выручка компании составила $350 млн.

Wiz, основанная в 2020 году, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. В 2024 году компания привлекла $1 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $12 млрд.

Среди ее инвесторов - венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners.

Основатели Wiz создали компанию после продажи своего первого стартапа - Adallom в 2015 году за $320 млн Microsoft Corp.

Штаб-квартира Wiz находится в Нью-Йорке, при этом у компании есть дополнительные офисы в США и Израиле. Среди ее партнеров - Microsoft и Amazon.com Inc.