"Синара-ТМ" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-июне 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза, до 1,23 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 6,2%, до 1,02 млрд рублей, но по-прежнему оставалась заметно ниже себестоимости.

В пресс-службе СТМ отметили, что документ отражает бухгалтерский баланс конкретного юридического лица - именно АО "СТМ", однако холдинг СТМ включает в себя большое количество юридических лиц.

"Наиболее репрезентативной для нас является отчетность по МСФО, учитывающая все аспекты внутрихолдингового взаимодействия. Финансовый результат АО "СТМ" в данном случае сложился, в том числе, с учетом внутрихолдинговых операций", - пояснил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.

Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. руб.):

I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика Выручка 1 015 834 956 552 +6,2% Себестоимость 1 392 553 1 125 207 +23,8% Валовая прибыль (убыток) (376 719) (168 655) +2,2 раза Прибыль (убыток) от продаж (376 719) (168 655) +2,2 раза Прибыль до налогообложения 1 077 524 520 260 +2,1 раза Чистая прибыль 1 233 505 648 661 +1,9 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась со 150,2 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 880,6 млн рублей на 31 июня 2024 года, дебиторская - с 8,05 млрд рублей до 11,6 млрд рублей.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".