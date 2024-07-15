"Синара-ТМ" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-июне 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза, до 1,23 млрд рублей, сообщается в отчете компании.
Выручка выросла на 6,2%, до 1,02 млрд рублей, но по-прежнему оставалась заметно ниже себестоимости.
В пресс-службе СТМ отметили, что документ отражает бухгалтерский баланс конкретного юридического лица - именно АО "СТМ", однако холдинг СТМ включает в себя большое количество юридических лиц.
"Наиболее репрезентативной для нас является отчетность по МСФО, учитывающая все аспекты внутрихолдингового взаимодействия. Финансовый результат АО "СТМ" в данном случае сложился, в том числе, с учетом внутрихолдинговых операций", - пояснил "Интерфаксу" представитель пресс-службы.
Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. руб.):
|I полугодие 2024г
|I полугодие 2023г
|Динамика
|Выручка
|1 015 834
|956 552
|+6,2%
|Себестоимость
|1 392 553
|1 125 207
|+23,8%
|Валовая прибыль (убыток)
|(376 719)
|(168 655)
|+2,2 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|(376 719)
|(168 655)
|+2,2 раза
|Прибыль до налогообложения
|1 077 524
|520 260
|+2,1 раза
|Чистая прибыль
|1 233 505
|648 661
|+1,9 раза
Кредиторская задолженность компании увеличилась со 150,2 млн рублей на 31 декабря 2023 года до 880,6 млн рублей на 31 июня 2024 года, дебиторская - с 8,05 млрд рублей до 11,6 млрд рублей.
СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".