"Синара-ТМ" в I полугодии вышла в прибыль по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) в январе-июне 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4 млн рублей против 2,15 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчете предприятия.

Выручка увеличилась на 33,9% - до 54,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос в 3,1 раза - до 6,53 млрд рублей.

Ранее предприятие прогнозировало рост выручки по МСФО в 2024 году в 1,3 раза - до 140,8 млрд рублей, EBITDA - в 1,6 раза, до 19,4 млрд рублей.

В отчетном периоде дочерняя компания ООО "Синара Алгоритм" вышла из состава СТМ. Согласно документу, в июне 2024 года группа продала материнской компании 99% доли участия в этом ООО, сумма сделки составила 2 млрд рублей.

Основные финпоказатели СТМ (в миллионах рублей):

I полугодие 2024г. I полугодие 2023г. Динамика Выручка 54 596 40 772 +33,9% Себестоимость 45 089 35 504 +27% Валовая прибыль 9 507 5 268 +1,8 раза Результаты операционной деятельности 5 853 328 +17,8 раза Убыток до налогообложения 198 2 674 -13,5 раза Чистая прибыль (убыток) 4 (2 150)

В группу СТМ входят АО "Калугапутьмаш", АО "Людиновский тепловозостроительный завод", ООО "Уральский дизель-моторный завод", АО "Калужский завод "Ремпутьмаш", ООО "Торговый дом СТМ", ООО "СТМ-Сервис", ООО "НЭРЗ", ООО "Тяговые компоненты", ООО "РСП-М", ООО "Уральские локомотивы", ООО "Звезда - Комплексные энергетические решения" и ООО "СинараПРО".

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".