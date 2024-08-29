"Синара-ТМ" в I полугодии вышла в прибыль по МСФО
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) в январе-июне 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4 млн рублей против 2,15 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчете предприятия.
Выручка увеличилась на 33,9% - до 54,6 млрд рублей.
Показатель EBITDA вырос в 3,1 раза - до 6,53 млрд рублей.
Ранее предприятие прогнозировало рост выручки по МСФО в 2024 году в 1,3 раза - до 140,8 млрд рублей, EBITDA - в 1,6 раза, до 19,4 млрд рублей.
В отчетном периоде дочерняя компания ООО "Синара Алгоритм" вышла из состава СТМ. Согласно документу, в июне 2024 года группа продала материнской компании 99% доли участия в этом ООО, сумма сделки составила 2 млрд рублей.
Основные финпоказатели СТМ (в миллионах рублей):
|I полугодие 2024г.
|I полугодие 2023г.
|Динамика
|Выручка
|54 596
|40 772
|+33,9%
|Себестоимость
|45 089
|35 504
|+27%
|Валовая прибыль
|9 507
|5 268
|+1,8 раза
|Результаты операционной деятельности
|5 853
|328
|+17,8 раза
|Убыток до налогообложения
|198
|2 674
|-13,5 раза
|Чистая прибыль (убыток)
|4
|(2 150)
В группу СТМ входят АО "Калугапутьмаш", АО "Людиновский тепловозостроительный завод", ООО "Уральский дизель-моторный завод", АО "Калужский завод "Ремпутьмаш", ООО "Торговый дом СТМ", ООО "СТМ-Сервис", ООО "НЭРЗ", ООО "Тяговые компоненты", ООО "РСП-М", ООО "Уральские локомотивы", ООО "Звезда - Комплексные энергетические решения" и ООО "СинараПРО".
СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 80 сервисных центров. Входит в группу "Синара".