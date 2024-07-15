Поиск

Американцы потратят $38,8 млрд, чтобы собрать детей в школу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жители США в 2024 году потратят в общей сложности $38,8 млрд, чтобы подготовить детей к началу нового учебного года, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. Опрос был проведен NRF с 1 по 8 июля среди свыше 7,5 тысячи респондентов.

Это второй показатель за всю историю подсчета, рекорд был зафиксирован в 2023 году и составлял $41,5 млрд.

Каждая семья в среднем потратит $874,68 на покупку одежды, обуви, канцтоваров и электроники, на $15 меньше, чем годом ранее.

"Внушительный показатель прошлого года отчасти был вызван рекордными вложениями в электронику: 69% респондентов планировали купить ноутбук, планшет или другое электронное устройство для своих детей к школе, - сказал Фил Рист из исследовательской компании Prosper. - Школьники обычно используют эти вещи несколько лет, и возможно поэтому в этом году мы видим небольшое снижение спроса на электронику".

Семьи с детьми школьного возраста в среднем планируют потратить $309,35 на электронику, $253,29 на одежду и аксессуары, $141,62 на канцтовары и $170,43 на обувь.

Расходы студентов на подготовку к новому учебному году будут еще выше - $1364,75 на человека, или $86,6 млрд в целом. Основными категориями расходов для студентов являются электроника ($359,49), покупка вещей для общежития или съемной квартиры ($192,40), одежда ($171,06), еда ($149,71) и обувь ($112,60).

NRF США Prosper Фил Рист
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть почти до $8 млрд

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Стоимость тонны 95-го бензина на бирже превысила 70 тыс. руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });