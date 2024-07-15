Американцы потратят $38,8 млрд, чтобы собрать детей в школу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Жители США в 2024 году потратят в общей сложности $38,8 млрд, чтобы подготовить детей к началу нового учебного года, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США. Опрос был проведен NRF с 1 по 8 июля среди свыше 7,5 тысячи респондентов.

Это второй показатель за всю историю подсчета, рекорд был зафиксирован в 2023 году и составлял $41,5 млрд.

Каждая семья в среднем потратит $874,68 на покупку одежды, обуви, канцтоваров и электроники, на $15 меньше, чем годом ранее.

"Внушительный показатель прошлого года отчасти был вызван рекордными вложениями в электронику: 69% респондентов планировали купить ноутбук, планшет или другое электронное устройство для своих детей к школе, - сказал Фил Рист из исследовательской компании Prosper. - Школьники обычно используют эти вещи несколько лет, и возможно поэтому в этом году мы видим небольшое снижение спроса на электронику".

Семьи с детьми школьного возраста в среднем планируют потратить $309,35 на электронику, $253,29 на одежду и аксессуары, $141,62 на канцтовары и $170,43 на обувь.

Расходы студентов на подготовку к новому учебному году будут еще выше - $1364,75 на человека, или $86,6 млрд в целом. Основными категориями расходов для студентов являются электроника ($359,49), покупка вещей для общежития или съемной квартиры ($192,40), одежда ($171,06), еда ($149,71) и обувь ($112,60).