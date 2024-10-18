Расходы американцев на конфеты к Хэллоуину вырастут на 3-5%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американцы в 2024 году потратят на покупку конфет и шоколада к Хэллоуину на 3-5% больше, чем в прошлом году, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США. Об этом пишет MarketWatch.

В 2023 году общая сумма расходов на сладости к 31 октября составила $6,4 млрд. По традиции их раздают детям, которые на праздник стучатся в двери и просят угощения.

В этом году 95% отмечающих праздник американцев собираются покупать сладости.

В целом шоколад и конфеты остаются "невероятно популярными", а общий объем продаж в категории кондитерские изделия в 2023 году достиг $48 млрд, сказала MarketWatch представитель NCA Карли Шильдхаус.

"Мы также ожидаем, что тенденция к росту сохранится, и, по прогнозам, к 2028 году общий объем продаж в категории достигнет $61 млрд", - заявила она.

Средний расход на сладости на этот Хэллоуин, как ожидается, составит $31,69 на человека, показал в сентябре ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).