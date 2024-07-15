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ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Банк России объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ, публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", приостановлена в целях ограничения санкционного влияния.

После внесения 12 июня США в санкционный список "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) и последующего прекращения на ней торгов долларом и евро сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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