Что произошло за день: понедельник, 15 июля

Статистика внебиржевого валютного рынка в РФ закрыта, генерал-майор Иван Попов переведен под домашний арест, Yandex N.V. вышел из капитала российского "Яндекса"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка в целях ограничения санкционного влияния.

- Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса", запланирована смена названия: предполагается, что компания будет называться Nebius Group.

- Военный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для генерал-майора Ивана Попова - бывшего командующего 58-й общевойсковой армией. Ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог.

- Суд снял с Дональда Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов, решение объясняется нарушениями при назначении спецпрокурора.

- Премьер-министр и правительство Эстонии уходят в отставку. Кая Каллас подала прошение в связи с предложением ее кандидатуры на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

- Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу, победив команду Колумбии со счетом 1:0.

- Около 80% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в понедельник. Жара, по прогнозам синоптиков, начнет спадать в четверг.