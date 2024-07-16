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Золото подорожало до рекорда

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цена золота в ходе торгов во вторник достигла исторического максимума, поскольку рынки продолжают ждать от центральных банков мира шагов по смягчению денежно-кредитной политики в этом году, сообщает Trading Economics.

Августовские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются на уровне $2464,2 за унцию, что на 1,5% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Днем ранее глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что уверенность руководства Федрезерва в движении инфляции в США к целевому уровню в 2% выросла за последнее время. Также Пауэлл добавил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция опустится до 2%, при принятии решения о снижении ключевой ставки.

Аналитики не ожидают, что ФРС снизит ставку на заседании в этом месяце. При этом фьючерсы на размер ставки указывают на то, что рынок оценивает практически в 100% вероятность ее уменьшения в сентябре.

Также ожидается, что в скором времени к смягчению ДКП перейдут Европейский центральный банк, Банк Англии и Народный банк Китая, что усиливает спрос на драгоценные металлы в Европе и Азии.

Джером Пауэлл Comex ФРС США
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