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Пауэлл отметил рост уверенности ФРС в движении инфляции к целевым 2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Уверенность руководства Федеральной резервной системы в том, что инфляция в Соединенных Штатах движется к целевому значению в 2%, выросла за последнее время, заявил в Вашингтонском экономическом клубе председатель ФРС Джером Пауэлл. Об этом пишет Financial Times.

"Мы какое-то время хотели получить большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается по направлению к нашей цели в 2%, и новые хорошие данные по инфляции способны повысить эту уверенность, - сказал Пауэлл. - В последнее время мы получили такие данные".

Темпы роста потребительских цен неожиданно ускорились в США в первом квартале, однако затем начали снова снижаться. В июне инфляция в Штатах замедлилась до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае, при этом потребительские цены впервые с мая 2020 года уменьшились в помесячном выражении - на 0,1%.

Участники рынка не ждут, что Федрезерв снизит ставку на заседании в этом месяце, но полагают, что смягчение денежно-кредитной политики может начаться в сентябре.

Пауэлл отказался отвечать на вопрос о сроках снижения ставки. Ранее он отмечал, что решение принимается на каждом конкретном заседании с учетом поступающих статданных.

По мнению главы ФРС, "жесткая посадка" в американской экономике, характеризующаяся скачком безработицы по мере приближения инфляции к целевому уровню, "не является наиболее вероятным или просто вероятным сценарием".

Пауэлл также выразил мнение, что нейтральный уровень ставки повысился. Это может означать, что после завершения цикла снижения процентная ставка в США будет выше, чем до пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

ФРС США Джером Пауэлл
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