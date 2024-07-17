Adidas улучшила годовые прогнозы выручки и прибыли после сильного второго квартала

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, улучшила прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год, отметив более сильные, чем ожидалось, результаты второго квартала.

Согласно новому прогнозу adidas, повышение ее выручки без учета курсовых разниц в этом году составит 8-9% (high single-digit rate), а операционная прибыль достигнет 1 млрд евро.

Ранее компания прогнозировала рост выручки на 5-9% (mid-to-high single-digit rate) и ожидала операционную прибыль в размере 700 млн евро.

Согласно предварительным данным, выручка adidas во втором квартале увеличилась на 9%, до 5,822 млрд евро. Рост без учета курсовых разниц составил 11%.

Повышение выручки без учета бренда Канье Уэста Yeezy составило 16%.

Операционная прибыль adidas в минувшем квартале увеличилась до 346 млн евро с 176 млн евро годом ранее. Показатель включает в себя сумму в 50 млн евро, полученную от распродажи остатков продукции Yeezy, отмечается в пресс-релизе.

В компании ожидают, что колебания валютных курсов продолжат негативно влиять на ее рентабельность в этом году.

Adidas опубликует отчетность за первое полугодие 31 июля.

Акции компании прибавляют в цене 3,8% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 29%.