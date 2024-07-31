Квартальная чистая прибыль Adidas удвоилась

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Adidas AG во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль до 190 млн евро с 84 млн евро годом ранее, а квартальную выручку нарастил на 9% в годовом выражении, до 5,82 млрд евро, говорится в окончательной отчетности компании.

В органическом выражении выручка повысилась на 11%.

Операционная прибыль компании в апреле-июне выросла до 346 млн с 176 млн евро годом ранее.

В Европе выручка компании подскочила на 20,1% и составила 1,91 млрд евро. В Северной Америке показатель понизился на 6,9%, до 1,3 млрд евро, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) - повысился на 7,4%, до 822 млн евро.

Продажи на развивающихся рынках взлетели на 24,9%, до 749 млн евро, в Латинской Америке - выросли на 12,8%, до 673 млн евро, в Японии и Южной Корее - сократились на 1,8%, до 321 млн евро.

Ранее в июле Adidas улучшил прогнозы выручки и операционной прибыли на 2024 год. Согласно новому прогнозу, повышение его выручки без учета курсовых разниц в этом году составит 8-9% (high single-digit rate), а операционная прибыль достигнет 1 млрд евро. Ранее компания прогнозировала рост выручки на 5-9% (mid-to-high single-digit rate) и ожидала операционную прибыль в размере 700 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Adidas выросла на 30%, до 40,3 млрд евро.