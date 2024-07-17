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Ставки по ипотеке в США упали рекордными темпами за четыре месяца

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 12 июля, упал на 13 базисных пунктов, показав максимальное снижение за четыре месяца, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,87% против 7% неделей ранее. Показатель обновил минимум со второй недели марта.

"Ставки по ипотеке снизились на прошлой неделе, поскольку недавние сигналы замедления инфляции повысили вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва позднее в этом году", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 3,9% после сокращения на 0,2% неделей ранее. В том числе количество заявок на кредиты для покупки нового дома снизилось на 3%, а заявки на рефинансирование ипотеки взлетели на 15%.

США Ассоциация ипотечных банкиров
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