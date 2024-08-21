Заявки на ипотеку в США за неделю упали рекордными темпами с февраля

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В США число заявок на ипотечные кредиты на неделе, завершившейся 16 августа, сократилось максимальными темпами с середины февраля, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Количество заявок упало на 10,1%. В том числе заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки рухнули на 15% по сравнению с предыдущей неделей, когда они взлетели на 35%, а число заявок на новые кредиты сократилось на 5%.

За две предыдущие недели совокупный рост числа заявок составил 25%.

Тем временем средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам опустился на 4 базисных пункта: средняя процентная ставка на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,5% против 6,54% неделей ранее. Это новый минимум с мая 2023 года.

"Продажи домов замедляются, несмотря на рост предложения. Даже с учетом снижения процентных ставок по ипотеке потенциальные покупатели, вероятно, более тщательно подходят к выбору", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.