Аналитики и участники рынка не ждут снижения ставки ЕЦБ в июле

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейский центробанк 18 июля не станет менять основные процентные ставки, однако может возобновить их снижение уже на следующем заседании в сентябре, полагают банковские аналитики и участники рынка.

В июне ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Снижение стало первым с 2019 года. Теперь базовая ставка по кредитам составляет 4,25% годовых, по депозитам - 3,75%, по маржинальным кредитам - 4,5%.

Участники рынка видят практически нулевую вероятность нового снижения ставок 18 июля, но оценивают вероятность такого шага в сентябре примерно в 80%, после чего ожидают еще одного уменьшения в декабре.

По мнению аналитиков, за время, прошедшее с июньского заседания, в экономике еврозоны не произошло значительных изменений, которые могли бы спровоцировать новое смягчение ДКП.

17 июля стало известно, что потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении. Эти окончательные данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков. Инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июне сократились до 2,4% с 2,6% в мае, энергоносителей - до 0,2% с 0,3%, тогда как инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4,1%.

Кроме того, руководство ЕЦБ традиционно старается менять ставку на заседаниях, которые сопровождаются публикацией обновленных макроэкономических прогнозов, а следующее такое заседание пройдет как раз в сентябре.

Среди членов руководства регулятора нет консенсуса в отношении того, сколько раз нужно понизить ставку в текущем году. "Ястребы", включая глав ЦБ Ирландии и Словакии, хотят увидеть еще одно снижение, а главный "голубь", председатель ЦБ Португалии Марио Сентено, готов снижать ставки на каждом из последующих заседаний.

Решение ЕЦБ станет известно 18 июля г в 15:15 по Москве. Полчаса спустя начнется пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы не думаем, что пресс-конференция в четверг внесет ясность в прогнозы дальнейших действий ЕЦБ", - написал Карстен Бжески из ING Group. По его словам, главная задача Лагард состоит в том, чтобы избежать рыночной волатильности в течение долгой летней паузы до следующего заседания.

По мнению аналитиков BNP Paribas, в пресс-релизе по итогам июльского заседания ЕЦБ отметит существенный прогресс в деле снижения инфляции, но признает наличие значительного ценового давления.

Эксперты UniCredit считают, что устойчиво высокая инфляция в сфере услуг, активный рост зарплат и сильный рынок труда не дадут регулятору понизить ставку в четверг.