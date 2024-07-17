Поиск

Инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 2,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июне сократились до 2,4% с 2,6% в предыдущем месяце, энергоносителей - до 0,2% с 0,3%.

Инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 2,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 0,2% в помесячном выражении, как и в мае.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за июль будут опубликованы 31 июля.

еврозона Европейский союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСХБ с 19 июля приостановит расчеты по картам UnionPay за границей

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Nebius сформировал команду топ-менеджеров во главе с Воложем

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });