Инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 2,5%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2,5% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом опрошенных Trading Economics аналитиков.

Инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в июне сократились до 2,4% с 2,6% в предыдущем месяце, энергоносителей - до 0,2% с 0,3%.

Инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4,1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) выросли на 2,9% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 0,2% в помесячном выражении, как и в мае.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне за июль будут опубликованы 31 июля.