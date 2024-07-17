Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций закончились смешанной динамикой цен blue chips из-за ослабления коррекционного настроя на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения металлов, поддержкой выступила подросшая нефть (котировки Brent поднялись к $85 за баррель).

Индекс МосБиржи завершил день ниже рубежа 2950 пунктов, хотя утром индикатор поднимался выше 2984 пунктов. Подешевели бумаги АФК "Система" (-3,1%) после отсечки дивидендов и подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,9%) в день отсечки на бирже годовых дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2947,24, индекс РТС вырос на 0,3% до 1054,01 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 июля, составляет 88,0872 рубля (-19,52 копейки).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "МТС" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "НЛМК" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%).

Подешевели акции "АФК Система" (-3,1%, до 21,261 рубля; выплаты за 2023 год - 0,52 рубля на бумагу), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,9%), бумаги "Северстали" (-2,7%), "АЛРОСА" (-1,9%), "Магнита" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), "ТКС Холдинг" (-0,7%), Solidcore (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду открылся в "плюсе", и большую часть дня покупатели удерживали инициативу, но к вечеру запал покупок иссяк. Индекс МосБиржи не смог продвинуться к круглому рубежу 3000 пунктов и обосновался вблизи 2950 пунктов. Поддержкой выступили подросшая нефть и ослабление рубля, тогда как подешевели металлы и просели внешние фондовые площадки.

Сдерживающими факторами по-прежнему выступают ожидания роста ключевой ставки ЦБ и острая геополитика, также на индекс МосБиржи оказывают техническое давление дивидендные отсечки. Внешние настроения были умеренно негативными. Годовая инфляция в еврозоне в июне, как и прогнозировалось, замедлилась до 2,5% с майских 2,6%. Статистика по новостройкам в США за первый летний месяц превысила ожидания аналитиков. В четверг состоится заседание ЕЦБ по процентной ставке и сюрпризов не ожидается: волатильный характер инфляции в регионе, вероятнее всего, удержит европейского регулятора от снижения ставки до конца III квартала. Акции "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" пройдут через дивидендную отсечку, также четверг - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Совкомфлота" за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 июля - 2950-3050 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, российский рынок акций завершил вторую торговую сессию в "плюсе", поддержку оказал рост цен на нефть. Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону заседания ЦБ 26 июля.

"В базовом сценарии мы предполагаем, что регулятор повысит ключевую ставку до 18%. Однако не исключено, что ЦБ будет обсуждать целесообразность увеличения ключевой ставки более чем на 200 б.п., что может стать предметом острой дискуссии на заседании. Риторика при этом будет максимально жесткой: регулятор сообщит о возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании, а также о необходимости значительно более длительного периода сохранения жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее", - считает эксперт.

Безусловно, будут пересмотрены кратко- и среднесрочные прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП. Вероятно, в ходе дискуссии будут обсуждаться варианты и более существенного повышения ключевой ставки, о чем регулятор сообщит на пресс-конференции, а также затем в резюме обсуждения ключевой ставки. Повышения ключевой ставки до 18% может оказаться достаточным, так как во втором полугодии могут начать действовать дезинфляционные факторы, в том числе, отмена льгот по ипотеке, снижение темпов роста заработанных плат, полагает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи не смог вернуться выше 3000 пунктов.

Акции "Селигдара" (+4%) и "Полюса" чувствовали себя лучше рынка после достижения ценами на золото в среду очередного исторического пика $2488 за унцию. Бумаги "НОВАТЭКа" являются одним из кандидатов на выплату дивидендов за I полугодие 2024 года, что может поддерживать к ним интерес наряду с близостью локальных минимумов. Кроме того, компания пытается расширить географию своей деятельности после ужесточения условий работы на европейском рынке, отмечает аналитик.

Акции "МТС" вернулись к повышению после дивидендной отсечки ранее на неделе, при этом компания традиционно осуществляет выплаты лишь один раз в год. "Префы" "Сургутнефтегаза" подверглись распродажам в последний день перед закрытием реестра по дивидендам за 2023 год с дивидендной доходностью 20,5% - выше ключевой ставки ЦБ в 16%.

На западных фондовых площадках в среду преобладали продажи. США еще до президентских выборов, похоже, готовы усилить протекционистскую политику в IT-сфере, что способствует фиксации прибыли в крупнейших компаниях, существенная доля выручки которых приходится на Китай. Данный фактор может стать одной из причин развития нисходящей коррекции всего рынка. Индексы МосБиржи и РТС показали сдержанный рост, стабилизировавшись выше поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов соответственно с ближайшими сопротивлениями 3000 пунктов и 1060 пунктов. Российский рынок остается волатильным, а в четверг лишится дивидендной составляющей по "префам" "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (доходность чуть более 12%). После закрытия дивидендных реестров рынку в этом году придется пережить как минимум еще одно повышение процентной ставки Банка России, вслед за чем инвесторам остается ждать замедления инфляции и последующего монетарного смягчения, заключила Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" обратили внимание на то, что в Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта. Цены на золото обновили исторический максимум на ожиданиях снижения ставки ФРС США. Аналитики Goldman Sachs и Moody's допускают, что ставка по федеральным фондам ФРС США может быть понижена уже на заседании 31 июля.

Аналитики также напомнили, что среда - последний день для покупки акций "Сургутнефтегаза" перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год (0,85 рубля на обыкновенную акцию и 12,29 рубля на "преф").

Что касается ставки Банка России, то аналитики "Цифра брокер" полагают, что цикл ужесточения ДКП может достигнуть пика во втором полугодии 2024 года.

В рамках текущего цикла жесткой ДКП ключевая ставка повышена уже на 8,5 п.п., а индекс МосБиржи практически не изменился с июля 2023 года. Банк России на следующей неделе, возможно, повысит ставку еще на 100-200 б.п. Более сильное (но менее вероятное) повышение может оказаться последним в текущем цикле, так как в двух предыдущих циклах ставка достигала максимума за 2-3 месяца до пиковых уровней по инфляции, полагают эксперты.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,4%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,2-2,6% во главе с Nasdaq, подрос на 0,4% Dow).

Трейдеры оценивают сигналы из США и ждут итогов 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая, который проходит в Пекине 15-18 июля.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на пленуме ЦК Компартии, заявил о необходимости сохранять приверженность стратегии развития Китая, несмотря на сложную внутреннюю и международную обстановку, в том числе замедление темпов экономического роста в КНР.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Так, аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы роста китайской экономики на текущий год до 4,9% с 5%, Barclays - до 4,8% с 5%, JPMorgan - до 4,7% с 5,2%.

Си Цзиньпин отметил в своем выступлении, что Китаю следует придерживаться стратегии развития, в которой приоритет отдается, в частности, технологиям.

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на 0,3%.

На нефтяном рынке в среду цены растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5% до $84,98 за баррель (-1,3% накануне), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,4% до $82,68 за баррель (-1,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, запасы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 3,45 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,08 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,23 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок ранее оказали опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+15,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,8% и +3,5% "префы"), ПАО "Россети Северо-Запад" (+7,9%), "Башнефти" (+6,3%), ПАО "Россети Волга" (+5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+4,4%), ПАО "Лензолото" (+4,2% и +6,8% "префы").

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (-6,7%), "КАМАЗа" (-3,3%), "Группы ЛСР" (-3,3%), ПАО "Евротранс" (-3,2%), "Мосэнерго" (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,8%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,8%), просели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (-1,6%, до 216,6 рубля; выплаты - 3,27 рубля на акцию).

"Группа ЛСР" в январе-июне 2024 года увеличила продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76 млрд рублей (из них 11,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,2 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 7,25 млрд рублей на акции "Газпрома").