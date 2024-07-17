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Российские промпроизводители в июне снизили цены впервые с января

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2024 года производители промышленных товаров снизили цены на 1,5% после увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале июля аналитики ожидали рост цен производителей в июне на 0,1%.

За первое полугодие 2024 года цены производителей выросли на 3,8%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в июне равнялся 14,0% (потребительская инфляция в июне составила 8,59% в годовом сравнении).

Наиболее заметным было снижение цен производителей в сфере добычи полезных ископаемых - на 6,3% по сравнению с маем. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены сократились на 1,4%.

При этом в обрабатывающих отраслях цены производителей в июне выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца.

В целом за 2023 год цены промпроизводителей в стране выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).

Росстат
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