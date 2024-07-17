Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 9 по 15 июля составила 0,11% после 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен в стране к 15 июля составил 0,88%, с начала года - 4,79%. Из данных ведомства следует, что годовая инфляция к 15 июля замедлилась до 9,19%.

Рост цен в стране с начала года к 15 июля (4,79%) уже достиг верхней границы прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), который, как ранее заявлял ЦБ, будет пересмотрен в сторону повышения на опорном заседании по ставке 26 июля.

Из данных за 15 дней июля 2024 и 2023 годов следует, что годовая инфляция в России на 15 июля несколько притормозила до 9,19% с 9,25% на 8 июля (но выросла с 8,59% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,22%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на фрукты и овощи с 9 по 15 июля практически не изменились (со 2 по 8 июля они выросли на 0,6%), в том числе больше стали цены на капусту - на 2,9%, помидоры - на 1,6% и яблоки - на 0,7%. Одновременно снизились цены на свеклу - на 4,%, морковь - на 1,8%, огурцы - на 1,5%, лук - на 1,1%, бананы - на 0,8% и картофель - на 0,3%.

Сс 9 по 15 июля выросли цены на сахарный песок, ржаной хлеб, пшено - на 0,4%, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничный хлеб, пшеничную муку, вермишель и рис - на 0,3%.

Снизились цены на куриные яйца - на 0,7%, черный чай - на 0,4%, гречневую крупу - на 0,3%.

Из непродовольственных товаров подорожали плиты ДСП - на 0,9%, доски обрезные - на 0,3%. Снизились цены на электропылесосы - на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,5% (неделей ранее - на 0,6%), дизельное топливо - на 0,2% (на 0,3%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 9 по 15 июля подорожала на 0,9% (со 2 по 8 июля - на 7%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 15 июля на уровне 9,21%, эти цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 9 по 15 июля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,05% (с 0,17% неделей ранее) при замедлении роста цен как на плодоовощную продукцию (до 0,03% с 0,6% неделей ранее), так и на другие продукты питания. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12% (с 0,23% неделей ранее): возобновилось снижение цен на электро-и бытовые приборы, снизились темпы роста цен на автомобили, бензин и дизель. В секторе услуг инфляция замедлилась до 0,22% (с 0,79% неделей ранее) на фоне снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность увеличения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в начале июля заявил, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки на фоне поступающих данных стали весомее, а за сохранение ставки - ослабли.

ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, также сказал Заботкин.

В апреле ЦБ повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4-4,5%. Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ 26 июля "значимо" повысит прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая подняло свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).