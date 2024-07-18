Экспорт Японии в июне рос седьмой месяц подряд - на 5,4%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года объем экспорта Японии увеличился на 5,4% в годовом исчислении, сообщил японский Минфин.

Рост показателя был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 6,4%, сообщает Trading Economics. В мае экспорт подскочил на 13,5%.

Японский импорт в июне повысился на 3,2%.

Средний прогноз экспертов предполагал повышение на 9,3% после подъема на 9,5% в мае.

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