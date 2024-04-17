Япония в марте увеличила экспорт до максимума за 3 месяца, поставки в РФ снизились на 35,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Объем экспорта Японии в марте увеличился на 7,3% относительно того же месяца прошлого года - до максимальных за три месяца 9,47 трлн иен ($61,2 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Подъем показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. Экономисты в среднем ожидали повышения на 7%, сообщает Bloomberg. В феврале экспорт вырос на 7,8%.

Поставки за рубеж продукции транспортного машиностроения увеличились на 10,3%, в том числе автомобилей - на 8%. Экспорт полупроводникового оборудования вырос на 4,6%. Продажи за рубеж продукции обрабатывающей промышленности повысились на 2,5% (включая изделия из цветных металлов, по которым рост составил 5,2%). Вывоз химической продукции повысился на 3,9%.

Экспорт в КНР вырос на 12,6%, в США - на 8,5%, в Индию - на 15,3%, в Германию - на 2,4%, в Евросоюз в целом - на 3%, в Малайзию - на 10,9%, во Вьетнам - на 23,6%. При этом поставки в Россию снизились на 35,5%, в Сингапур - на 5,1%, в Индонезию - на 22,4%, в Таиланд - на 7,2%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 4,9% - до 9,103 трлн иен. Спад был отмечен второй раз в этом году.

Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 5,1% после роста в феврале на 0,5%.

Импорт минерального топлива сократился на 11,5%, в том числе СПГ - на 9,5%, угля - на 35,1%. Ввоз химической продукции снизился на 8,8% (фармацевтической, учитывающейся в ее составе, - на 10,1%), продукции обрабатывающей промышленности - на 14,3% (в том числе изделий из цветных металлов - на 21,4%). Рост импорта зафиксирован, в частности, в сегменте продукции транспортного машиностроения (на 49,6%), включая воздушные суда (на 324,9%).

Поставки в Японию из Вьетнама сократились на 2,7%, из России - на 14%, из Китая - на 13,9%, из Индонезии - на 22,5%, из Малайзии - на 13,2%. Импорт из США вырос на 3,7%, из Германии - на 14,1% (из Евросоюза в целом при этом - на 11,9%), из Таиланда - на 0,7%, из Южной Кореи - на 3,6%.

В марте Япония зафиксировала внешнеторговый профицит на уровне 366,467 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 750,854 млрд иен в том же месяце годом ранее и около 377,8 млрд иен в феврале. Положительное сальдо отмечено впервые за три месяца.