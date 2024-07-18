Банк "Русский стандарт" создал коллекторскую компанию "Медиатор"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Банк "Русский стандарт" учредил профессиональную коллекторскую организацию "Медиатор", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Банк владеет новой компанией через другую свою "дочку" - "Русский стандарт-инвест". Уставный капитал ООО "Медиатор" составляет 10 тысяч рублей, ее возглавляет Антон Смирнов.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

"Русский стандарт" специализируется на потребительском кредитовании физических лиц. Портфель розничных ссуд, представленный в основном необеспеченными кредитами наличными и задолженностью по кредитным картам, на 1 марта 2024 года составлял 45% валовых активов, сообщало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Уровень балансовой просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле банка оценивается как высокий - 42% на март текущего года. Это связано с развитием практики inhouse collection с 2017 года (когда долги взыскиваются банком, без передачи коллекторским агентствам - ИФ), с отсутствием практики списаний и продажи проблемной задолженности с баланса банка, а также приобретением кредитно-обесцененных портфелей с целью получения дохода, отмечало агентство. При этом уровень резервирования проблемной задолженности превышает 85%.

Кредитный портфель юрлиц составляет всего 2% валовых активов. Уровень проблемной задолженности по нему - около 45% портфеля (она сформирована до 2022 года).

Банк "Русский стандарт" занимает 40-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основной владелец банка - Рустам Тарико.