Экс-менеджер Сбербанка возглавил коллекторскую компанию группы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бывший менеджер Сбербанка Максим Колосков назначен на должность генерального директора коллекторской компании "АктивБизнесКонсалт", входящей в группу банка, сообщает АБК.

Ранее Колосков занимал пост управляющего директора дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбера, в целом он работал в банке в 2006 года. До назначения Колоскова пост временно исполняющего обязанности гендиректора АБК занимала Евгения Уткина. Она заняла эту должность в конце декабря 2023 года после ухода с поста гендиректора Дмитрия Теплицкого.

"У команды масштабные планы: новая стратегия нацелена на укрепление рыночных позиций, дальнейшее развитие технологического направления, внедрение новых программ работы с клиентами", - сказал Колосков, слова которого приводит пресс-служба АБК.

"Перед компанией АБК стоят серьезные задачи как дальнейшего развития портфеля технологических проектов, так и развития ключевого бизнеса - работу с клиентами по урегулированию и взысканию проблемной задолженности. Этот рынок продолжает свое интенсивное развитие, уровень цифровизации растет с каждым годом, но при этом приоритетное внимание уделяется и персональной работе с клиентами", - сказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.

АБК основана в 2013 году, входит в группу Сбера. Компания имеет сеть региональных представительств и занимается возвратом просроченной задолженности во всех федеральных округах.