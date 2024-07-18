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Amplats в I полугодии сократила выпуск платиноидов на 5%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) во втором квартале сократил выпуск металлов платиновой группы в концентрате на 2% к данным годичной давности, до 921 тысячи унций, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American.

За полугодие показатель был на 5% ниже аналогичного периода 2023 года, составив 1,755 млн унций.

В целом за год компания планирует выпустить 3,3-3,7 млн унций в концентрате.

Производство по-прежнему зависит от снабжения электроэнергией со стороны поставщика Eskom.

Цена корзины платиноидов по итогам полугодия упала на 24% г/г, до $1442 за унцию, что в основном обусловлено обвалом цен на палладий и родий (на 34% и 49% соответственно). Цена платины была на 4% ниже аналогичного периода 2023 года.

Объемы продаж выросли на 14%, до 1,266 млн унций.

Cебестоимость унции составила около $975, что выше ориентировочной стоимости единицы продукции на весь год в размере около $920 за год. Преимущества программы сокращения затрат будут в основном реализованы во второй половине года, пояснила компания.

Anglo American Amplats Eskom
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