Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 по московскому времени подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,36 (0,43%), до $82,49 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать обнародованный накануне отчет Минэнерго США, с одной стороны указавший на существенное снижение запасов нефти, а с другой - на значительный рост запасов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тыс. баррелей. Тем временем резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей.

Тем временем члены ОПЕК+ не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса предложит какие-то изменения в политике действий с третьего квартала, написало агентство Bloomberg.

Как сообщалось, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с, но готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.