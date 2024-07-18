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Алиев обсудил поставки газа в Чехию с премьером этой страны

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в четверг в Оксфорде встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, лидеры двух стран обсудили в том числе сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, стороны обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в энергетике, в том числе в нефтегазовой сфере.

"В связи с этим подчеркнуто, что в настоящее время азербайджанская нефть поставляется в Чехию, также существуют большие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Отмечено, что обеспечен экспорт азербайджанского газа в соседние с Чехией страны, поэтому существуют хорошие возможности для поставок газа и в Чехию", - отмечается в информации.

Алиев и Фиала также обсудили дальнейшее расширение торгово-экономических связей, затронута деятельность чешских компаний в Азербайджане, обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах.

Фиала заявил, что примет участие в конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.

Азербайджан в Европе в настоящее время поставляет газ в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. Также планируются поставки азербайджанского газа в Словакию и Словению, с 2026 года азербайджанский газ станет покупать Албания.

Азербайджан Ильхам Алиев Чехия Петр Фиала
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