Алиев назвал ложью утверждения, что Азербайджан занимается реэкспортом газа РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг обвинения в том, что республика занимается реэкспортом российского газа.

"Вы, наверное, слышали, что Азербайджан снова обвинили в перепродаже российского газа в Европу. И это очередная абсолютно фейковая новость. Приведу лишь один пример: да, мы законтрактовали 1 миллиард кубометров газа из России, когда цена на международных рынках была очень высокой, цена на российский газ была доступной. Это была чисто коммерческая сделка, не более того. Мы экспортируем 25 млрд кубометров и только 1 млрд кубометров - импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь", - сказал он в Шуше на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

На сайте азербайджанского лидера опубликованы ответы на вопросы, которые задавали Алиеву участники форума.

По его словам, Азербайджан не нуждается ни в чьем газе. "Вы, наверное, знаете, что по определенным причинам транспортировка туркменского газа в Азербайджан через Иран также была прекращена. Так что мы в нем не нуждаемся. Но к нам обратились Украина и Европейская комиссия. Кроме того, мы находимся в процессе переговоров с Россией по этому вопросу. И если мы сможем помочь, мы поможем. Но мы хотим избежать всякого рода спекулятивных обвинений в том, что мы делаем что-то не так", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что для РФ будет хорошо иметь 50 млрд кубометров или даже больше газа, которые будут продаваться на премиальном рынке, коим является европейский рынок.

"Мы знаем, что Россия сейчас ищет другие рынки, и это понятно. Они начали поставлять газ в Казахстан. Они начали поставлять газ в Узбекистан, потому что у этих двух стран возникли проблемы с их традиционным поставщиком. Я знаю и о других идеях. Поэтому каждая страна должна иметь диверсифицированные маршруты поставок. Наши собственные газопроводы выходят в Россию, Иран, Грузию, Турцию, Италию и так далее. Мы в безопасности. Поэтому повторюсь: мы готовы помочь, но отдавая себе отчет в том, что мы являемся лишь посредниками, не более того", - отметил глава государства.

Президент, касаясь прекращения действия контракта между Украиной и Россией, добавил, что к Азербайджану обратились украинские власти и Евросоюз с просьбой оказать содействие в продлении этого контракта. "И кажется, что обе стороны заинтересованы в этом, потому что Украина сама нуждается в этом газе. Такие страны, как Австрия и Словакия, окажутся в затруднительном положении. Либо им придется платить сотни миллионов - я не хочу называть точную цифру, потому что это не мое дело, поэтому я говорю приблизительно, - чтобы получать газ из других источников, либо у них не будет физического доступа к дополнительному газу. Поскольку, в отличие от других европейских стран, эти две находятся в самой сложной ситуации", - подчеркнул Алиев.