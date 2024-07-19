Новак поручил продлить инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть и изменить демпфер по топливу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго внести в налоговое законодательство положения о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом протокола совещания у вице-премьера, состоявшегося 8 июля.

Кроме того, поручено обеспечить возможность применения инвестнадбавки после 1 января 2027 года, даже если объекты основных средств, являющиеся предметом инвестсоглашения, не будут введены в эксплуатацию.

Ведомствам также надлежит отменить правило одновременного обнуления "демпфера" и по бензину, и по дизтопливу в случае превышения установленных порогов отклонения от условных цен только по одному виду топлива.

Минэнерго должно ускоренно подготовить проект акта правительства, предусматривающего меры по недопущению "серого экспорта" нефтепродуктов, в том числе через ЕАЭС.

По словам источника, ведомствам, СПбМТСБ и "Татнефти" нужно решить вопрос расширения использования базисов поставки "самовывоз автомобильным транспортом" при определении минимальных величин продажи бензина на бирже.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в мае глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить на два года, до 1 января 2033 года, сроки получения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть. Также НК предложила отменить норму о приостановке получения инвестнадбавки с 2027 года, если компания не успела ввести установки в эксплуатацию.

Бюджетную поддержку в виде инвестнадбавки (повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают НПЗ, заключившие с Минэнерго инвестсоглашения о вводе новых установок углубления переработки. Всего заключено 21 соглашение на ввод 50 установок с общими инвестициями более 1 трлн руб.

Сечин также предложил внести корректировки в механизм демпфера, в частности, отменить его полное обнуление в случае превышения порога отклонения только по одному из продуктов - бензина или дизтоплива.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тыс. руб. за тонну по бензину и 55 тыс. руб. по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.