НПЗ, просрочившим ввод установок, могут продлить выплату инвестнадбавки по акцизам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минфин по поручению вице-премьера Александра Новака разработал законопроект о продолжении применения до 1 января 2033 года инвестиционной надбавки к "обратному" акцизу на нефть. Также было поручено обеспечить возможность применения инвестнадбавки после 1 января 2027 года, даже если объекты основных средств, являющиеся предметом инвестсоглашения, не будут введены в эксплуатацию.

Как сказано в опубликованном законопроекте, Минфин предлагает разрешить такие выплаты в случае, если налогоплательщик соответствует критериям, установленным решением президента.

Этим же законопроектом отменяется правило одновременного обнуления "демпфера" и по бензину, и по дизтопливу в случае превышения установленных порогов отклонения от условных цен только по одному виду топлива.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2025 года.

Как сообщал "Коммерсантъ", в мае глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить на два года, до 1 января 2033 года, сроки получения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть. Также НК предложила отменить норму о приостановке получения инвестнадбавки с 2027 года, если компания не успела ввести установки в эксплуатацию.

Бюджетную поддержку в виде инвестнадбавки (повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают НПЗ, заключившие с Минэнерго инвестсоглашения о вводе новых установок углубления переработки. Всего заключено 21 соглашение на ввод 50 установок с общими инвестициями более 1 трлн рублей.

Сечин также предложил внести корректировки в механизм демпфера, в частности, отменить его полное обнуление в случае превышения порога отклонения только по одному из продуктов - бензина или дизтоплива.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе (58,65 тысячи рублей за тонну по бензину и 55 тысяч рублей по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер в этот месяц не выплачивается.