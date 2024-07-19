Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,43%, на Аи-92 - на 3,83% за неделю
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,43% - до 73605 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,83%, до 57921 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|15.07.2024
|16.07.2024
|% к пр. д.
|17.07.2024
|% к пр. д.
|18.07.2024
|% к пр. д.
|19.07.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|70481
|71466
|1,4
|72329
|1,21
|73097
|1,06
|73605
|0,69
|4,43
|Регуляр-92
|55785
|56494
|1,27
|57276
|1,38
|58099
|1,44
|57921
|-0,31
|3,83
|ДТ-летнее
|60673
|61095
|0,7
|61822
|1,19
|62422
|0,97
|62916
|0,79
|3,7
|Мазут топочный
|34273
|33977
|-0,86
|34617
|1,88
|34873
|0,74
|35368
|1,42
|3,19
|Авиатопливо
|79048
|84921
|7,43
|81763
|-3,72
|85347
|4,38
|85764
|0,49
|8,5
|СУГ
|25269
|26422
|4,56
|28812
|9,05
|30112
|4,51
|30401
|0,96
|20,31
Цены приведены по национальному индексу