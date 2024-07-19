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Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,43%, на Аи-92 - на 3,83% за неделю

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,43% - до 73605 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,83%, до 57921 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

15.07.2024 16.07.2024 % к пр. д. 17.07.2024 % к пр. д. 18.07.2024 % к пр. д. 19.07.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 70481 71466 1,4 72329 1,21 73097 1,06 73605 0,69 4,43
Регуляр-92 55785 56494 1,27 57276 1,38 58099 1,44 57921 -0,31 3,83
ДТ-летнее 60673 61095 0,7 61822 1,19 62422 0,97 62916 0,79 3,7
Мазут топочный 34273 33977 -0,86 34617 1,88 34873 0,74 35368 1,42 3,19
Авиатопливо 79048 84921 7,43 81763 -3,72 85347 4,38 85764 0,49 8,5
СУГ 25269 26422 4,56 28812 9,05 30112 4,51 30401 0,96 20,31

Цены приведены по национальному индексу

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ
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