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Бензин продолжает стабильно дорожать на АЗС Москвы

За прошлую неделю цены выросли на 24-27 копеек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили активно повышаться, Московская топливная ассоциация (МТА) фиксирует их рост на всех сетях заправок в периметре своего мониторинга, свидетельствуют данные на сайте организации.

Средневзвешенные цены на Аи-92 и Аи-95 за неделю выросли на 24 и 27 копеек соответственно и на 22 июля составили 53,45 руб./л и 59,17 руб./л соответственно.

Дизтопливо также продолжило дорожать: за неделю стоимость литра ДТ на московских заправках в среднем выросла на 20 копеек и достигла 65,37 руб./л.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона. С начала июня 92-й бензин на московских АЗС в среднем подорожал на 1,75 рубля, 95-й - на 1,84 рубля, дизельное топливо - на 1,31 рубля. При этом рост цен на нефтепродукты на АЗС столицы с начала года, по данным МТА, не превышает инфляцию.

Аи-95 Аи-92 Московская топливная ассоциация Москва
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